Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere

'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Bakan Uraloğlu: 'Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı' 2027'de bitecek
Bakan Uraloğlu: 'Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı' 2027'de bitecek
Konutta kazandıran ve kaybettiren şehirler!
Konutta kazandıran ve kaybettiren şehirler!
Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor
Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor
Erdal Beşikçioğlu'ndan borç açıklaması: Şanslıyız
Erdal Beşikçioğlu'ndan borç açıklaması: Şanslıyız
'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır'
'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır'
AK Parti'li Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Rolex savunması
AK Parti'li Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Rolex savunması
Özgür Özel erken seçime kapıyı kapattı: Seçmenle akdi bozmak demek
Özgür Özel erken seçime kapıyı kapattı: Seçmenle akdi bozmak demek
Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyesine soruşturma
Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyesine soruşturma
EGM görevde yükselme sonuçları açıklandı
EGM görevde yükselme sonuçları açıklandı
İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranı
İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranı
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?
7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?
Fahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizma
Fahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizma
Kalite düştü, fiyat arttı, vatandaş isyanda
Kalite düştü, fiyat arttı, vatandaş isyanda
AK Parti oy kaybının sebeplerini araştırıyor: Çalışmayan vekile fatura kesilecek
AK Parti oy kaybının sebeplerini araştırıyor: Çalışmayan vekile fatura kesilecek
Emekli maaşına özel çalışma yolda
Emekli maaşına özel çalışma yolda
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
MHRS'deki sorunların çözümü için yeni kararlar
MHRS'deki sorunların çözümü için yeni kararlar
'Güneş Enerji Tarlası' vurgunu: Binlerce kişi dolandırıldı
'Güneş Enerji Tarlası' vurgunu: Binlerce kişi dolandırıldı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi!
Mardin BB Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin soruşturma
Mardin BB Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin soruşturma
Valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
Valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
IMF'den Türkiye açıklaması: Herhangi bir görüşme yapmıyoruz
IMF'den Türkiye açıklaması: Herhangi bir görüşme yapmıyoruz
AYM'de 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi sona erdi
AYM'de 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi sona erdi
Belediyede dinleme cihazları bulunduğu iddiasına inceleme
Belediyede dinleme cihazları bulunduğu iddiasına inceleme
Ana sayfaHaberler Spor

Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Türk futbolunun ameliyat masasında olduğunu düşünmüyorum. Selası okunmak üzere. Çok ümitvar değilim" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 16:19, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:19
Yazdır
Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türk futbolun geleceğinden umutsuz olduğunu belirterek, "Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var." dedi.

Belözoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde katıldığı oturumda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türk futbolunun son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Emre Belözoğlu, "Sosyokültürel bir problem var. Bunu gençler düzeltecek. Türk futbolunun şu anki mevcut düzende değişmesi, güneşin buz tutmasıyla bir. Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var. Söylediklerimizin bir karşılığı yok. Türk futbolunun ameliyat masasında olduğunu düşünmüyorum. Selası okunmak üzere. Çok ümitvar değilim." ifadelerini kullandı.

Toplum olarak sahanın içinde kalmayı beceremediklerini aktaran Belözoğlu, "Türk futbolunda idealist tipler var. O insanların önünün açılacağı bir yapının inşa edilmesi lazım. Futbol delisi bir adamım. Daha sistemsel ve felsefi değişimler yapmak lazım. Her sene yeni kural olmaz. 8 milyon nüfusa sahip Hırvatistan, tüm branşlarda şampiyonlar yetiştiriyorsa biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Futbol ikliminin düzelmesi gerekiyor. Bunun için yöneticiler sorumluluk hissetmeli. Şu an bunu becerebilecek bir potansiyel yok. Değişmesi gereken çok şey var. İnşallah bunu yapabilecek yönetici profilleri oluşur." diye görüş belirtti.

- "Beşiktaş'ın işi kolay değil"

Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile yapacakları maçlar hakkında da görüşlerini paylaştı.

Oyun olarak istediklerini yaptıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını vurgulayan 43 yaşındaki teknik adam, "Bu kulüplerle mücadele etmek kolay değil. Tur ortada. Beşiktaş'ın işi kolay değil. Kupa beyi Ankaragücü'nü temsil ediyoruz. Finale çıkmak ve kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bunu camiamıza yaşatabiliriz. İyi işler yaptık. MKE Ankaragücü'nü Avrupa'ya götürecek bilgi ve becerimizin olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Belözoğlu, "Skorlar bizim oyunumuzu destekler nitelikte gitmiyor ama daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. MKE Ankaragücü'nü Avrupa'ya taşıyabilecek bir mantalite oluşturmaya başladım. Kupayı kazanırsak MKE Ankaragücü'ne bir ilki yaşatırız. İki sene daha mukavelem var. Ankara'yı da çok sevdim. İyi dostluklarım var. Çok memnunum. İnşallah sonu da iyi olur." şeklinde konuştu.

- Avrupa'nın çok önemli takımlarında görev yapabileceğine inanıyor

Emre Belözoğlu, Avrupa'da çok önemli takımlarda görev yapacağına inandığını söyledi.

Belözoğlu, kariyer hedefiyle ilgili bir soru üzerine, "Bir gün Avrupa'da çok önemli takımlarda çalışabilecek bir teknik adam olabileceğime inanıyorum. Oyunun nereye gittiğini takip etmeye çalışıyorum. Yabancı dile çok önem veriyorum. İtalyancam ve İngilizcem gayet iyi. Dil olmazsa aktarım olmaz. Tercümanlar üzerinden bunu oyuncuya aktaramıyorsunuz. Her insana dokunmanız gerekiyor. Bu anlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Oyuncularla irtibatım çok yüksek." ifadelerini kullandı.

- "Fenerbahçe'ye karşı hiçbir hatam yok"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi kupada eledikleri maçın ardından sarı-lacivertli bazı taraftarların kendisine yönelik gösterdikleri tepki hakkındaki bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Bir teknik adamın geçmişte oynadığı takıma karşı maç kazandığında eleştiriler ve ağır hakaretler alması gerektiğine inanan herkesin çok fazla futbol bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bunun hakkaniyetle alakası yok. Fenerbahçe'ye karşı hiçbir hatam yok. Fenerbahçe'de formamın sonuna kadar hakkını verdim. İspatlayacağım hiçbir şey yok. Bu eleştirileri Fenerbahçeli olduğum için sineye çekiyorum."

Belözoğlu, son olarak VAR'da yabancı hakemlerin görev yapmasının Türk hakemlerini olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber