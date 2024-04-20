Minibüs bahçeye uçtu: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Isparta- Eğirdir yolu Sevinçbey köyü mevkisinde meydana geldi. M.T.'nin (53) kontrolünü yitirdiği 34 GVZ 987 plakalı minibüs, yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Sürücü M.T. ile araçtaki yolcular Y.T. (46), S.T. (20), Ç.P.D. (9), M.D. (31), G.D. (29), İ.D. (7), G.H.T.(22) ve Melek Demiraslan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Melek Demiraslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Minibüs çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.