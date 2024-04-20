'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'

Hava tahmini uzmanı Mehmet Özdemirci, bugün yurdun pek çok bölgesinde yaşanan fırtına ve sağanaklara ilişkin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde DHA'ya açıklama yaptı. Özdemirci, bugün için yurdun iç ve batı kesimleri için sağanaklar beklediklerini belirterek, "Beklentimiz gerçekleşiyor. Kuvvetli yağış sonucunda sel, su baskını, trafikteki aksamalar, kuvvetli rüzgarın özellikle iç ve batı bölümünde akşam saatlerine kadar devam ediyor. O yüzden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Özdemirci, sağanakların devam edip etmeyeceği ile ilgili, "Bugünkü kuvvetli yağışlar, yarın batı bölgelerini terk ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar var. Batıda Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yağış beklentimiz var. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar göreceğiz. Diğer bölgelerimiz ise parçalı ve az bulutlu olacak. Yarından itibaren kuvvetli yağış beklemiyoruz. Genellikle aralıklı sağanak şeklinde yağışlar göreceğiz. Hafta başında ise yalnızca ülkemizin batı kesimlerinde, Marmara ile Kuzey Ege ve Muğla çevrelerinde yağış beklentimiz var. Hava sıcaklıkları halen doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Diğer bölgelerde ise mevsim sıcaklıkları civarında. Önümüzdeki günler itibarıyla sıcaklıklarda artış bekliyoruz. Salı gününden itibaren ise ülke genelinde mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar yaşayacağız" diye konuştu.