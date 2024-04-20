Öğretmen atama takvimi mayısta açıklanacak

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; 2023-KPSS puanıyla yapılacak atama için Hazine ve Maliyet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığının belirleyeceği kadro sayısı doğrultusunda takvim netleşecek. Atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğu öğretmen olacak.

50 ALANDA ATAMA



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak öğretmen ataması takvimi ile birlikte branş dağılımı açıklanacak. Ardından öğretmen atamaları ön başvuru, sözlü sınav merkezi tercihleri başlayacak.

Bu yıl toplam kontenjanın açıklanmasının ardından sözlü sınavlar gerçekleştirilecek. Ardından atama tercihleri yapılacak. Atama sonuçlarıyla beraber öğretmenlerin göreve başlayacağı takvim ilan edilecek.

MEB bünyesinde atanacak kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olması bekleniyor. 50'den fazla alanda atama yapılması planlanıyor. Her atamada olduğu gibi bu seneki atamada da sınıf öğretmenliği, bilişim teknolojileri, rehberlik, okul öncesi, ilköğretim matematik, beden eğitimi, fen bilimleri, İngilizce, Türkçe, özel eğitim, rehberlik, sınıf öğretmenliği, tarih, Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliklerine ağırlık verilmesi bekleniyor.