Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 18:52, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 18:53
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.