Kastamonu Valiliği: 72 yerde çatı uçtu, 6 vatandaşımız yaralandı

Kastamonu Valiliği, bugün öğleden sonra il genelinde yaşanan şiddetli fırtına sonrası hasarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Kastamonu'da 20 Nisan tarihinde meydana gelen fırtınada, saat 18.00 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlara göre 56'sı ilimiz merkezinde olmak üzere toplam 72 yerde çatı uçması, ağaç devrilmesi şeklinde ve bunlardan kaynaklı, araç, iş yeri ve benzeri hasar meydana gelmiş, merkez ilçemize bağlı Gökçekent köyünde, Çatalzeytin'de, Doğanyurt'ta ve Taşköprü'de 6 vatandaşımız, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmış, bunun dışında herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmemiştir. Hasar tespit çalışmalarına başlanmış olup, yarın da devam edilerek vatandaşlarımızın zararları en kısa sürede tespit edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurur, geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.