Samsun'da 19 yaşındaki genç çatı katında ölü bulundu

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki O.G. evlerinin çatı katında yakınları tarafından, av tüfeği vurulmuş halde bulundu. Yakınlarının 112'ye haber vermesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından O.G.'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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