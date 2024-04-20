Bakan Işıkhan'dan, maden işçisinin ailesine taziye ziyareti

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan Keklik'in (42) cenazesine katılan Bakan Işıkhan, ardından aileyi taziye evinde ziyaret etti.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Merhum maden işçisi Adnan (Keklik) kardeşimizin kıymetli ailesini taziye evinde ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, merhumun kardeşini arayarak başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Adnan kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."