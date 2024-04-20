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Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti

Türkiye'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 68,5 oldu. Bu oran tüm Afrika ülkelerindeki enflasyon oranlarından daha yüksek. Dünya sıralamasında ise Türkiye 4. sırada yer aldı.

Haber Giriş : 20 Nisan 2024 21:55, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 22:07
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Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti

Türkiye dünyada yıllık tüketici enflasyonunun (TÜFE) en yüksek olduğu dördüncü ülke konumunda. Türkiye'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 68,5 oldu. Trading Economics sitesinin Mart 2024 veya buna en yakın tarihi içeren verilerine göre, bu oran tüm Afrika ülkelerindeki enflasyon oranlarından daha yüksek.

Peki, dünyada en yüksek enflasyon hangi ülkelerde? Enflasyon sıralamasında Türkiye dünyada ve Avrupa'da kaçıncı sırada yer alıyor?

Trading Economics sitesi ülkelerin açıkladığı son enflasyon verilerini kapsıyor. Verilerin çoğu Mart 2024 ve Şubat 2024'ten oluşuyor. Trading Economics'te yer alan verilere göre dünyada yıllık enflasyonun en yüksek olduğu ülke açık ara Arjantin. Bu ülkede Mart 2024'te yıllık enflasyon yüzde 288. Ardından yüzde 140 ile Suriye ve yüzde 123 ile Lübnan geliyor. Dördüncü sıradaki Türkiye'de Mart 2024 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 68,5. Venezuela yüzde 67,8 ile hemen Türkiye'nin ardından beşinci sırada bulunuyor.

Enflasyon sadece yedi ülkede yüzde 50'den yüksek

30. Sıradaki Kazakistan'da yıllık enflasyon yüzde 9. Bu Türkiye'nin dahil olduğu ilk beş ülkenin ne kadar kötü durumda olduğu gösteriyor. Yıllık enflasyon dünyada sadece yedi ülkede yüzde 50'den daha yüksek durumda.

Listenin tamamına bakıldığında Türkiye Avrupa'da açık ara enflasyonun en yüksek olduğu ülke. AB üyesi veya aday ülkeler içinde Türkiye'den sonra enflasyonun en yüksek olduğu ülke yüzde 6,6 ile Romanya. O da dünyada 43. sırada.

Türkiye enflasyonda tüm Afrika ülkelerini geçti

Türkiye'de enflasyon yüksek olmasına rağmen bazı Afrika ülkeleri genellikle Türkiye'den daha kötü durumda oluyordu. Ancak son verilere göre Türkiye'nin üstünde yer alan Afrika bulunmuyor. Sudan yüzde 63,3 ile altıncı sırada. Diğer bazı ülkelerde ise yıllık enflasyon oranı şöyle: Zimbabve yüzde 55,3; Etiyopya yüzde 26,2; Pakistan yüzde 20,7.

AK Parti'nin 2002 sonunda iktidara gelmesinin ardından kısa sürede hızla düşen enflasyon 2021 yılı sonundan itibaren tırmanışa geçti. Yıllık enflasyon Ekim 2022'de yüzde 85'i aşarak AK Parti iktidarının en yüksek noktasına ulaştı. 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra ekonominin başına Mehmet Şimşek'in geçmesinin ardından beklentiler enflasyonun düşmesi idi ancak hala yüzde 70 sınırına yakın seyrediyor.

Kaynak:ekonomim.com.

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