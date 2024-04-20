Hayvanları otlatırken ölü bulunmuştu, intihar ettiği ortaya çıktı

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Yalınağaç köyünde meydana geldi. S.E., 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında merada hayvanları otlattığı sırada ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında S.E.'nin intihar ettiği ortaya çıktı.