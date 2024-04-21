İstanbul'da Gazze kucaklaşması

Türkiye, Gazze için mücadele vermeye devam ediyor. Terör devleti İsrail'in katliamlarına son vermesi için yoğun bir diplomasi için çalışma yürüten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreci ile ilgili konular ele alındı.

İSRAİL MUTLAKA BEDEL ÖDEYECEK

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını söyledi. Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.

DAHA ÇOK ANLATMAK GEREKİYOR

Bu süreçte Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, İsrail'e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail'e karşı Filistin'in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi. Erdoğan görüşmede, yaşanan acıları bir nebze dindirebilmek için Türkiye'nin Filistin'e yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü, bugüne kadar 45 bin tondan fazla insani yardımın bölgeye sevk edildiğini, ticarete getirilen kısıtlamalar dahil, İsrail'e yönelik bir dizi yaptırımın hayata geçirildiğini de belirtti.

İSRAİL'E ZEMİN KAZANDIRMASIN

İsrail ile İran arasındaki gerilimleri de değerlendiren Erdoğan, yaşananların İsrail'e zemin kazandırmaması gerektiğini, Batı'da İsrail'in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze'ye çekecek çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heniye'ye İsrail saldırısında şehit düşen çocukları ve torunları için başsağlığı dileklerini de iletti.

MEŞAL DE GÖRÜŞMEDEYDİ

Hamas liderlerinden Halid Meşal'in de yer aldığı görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan katıldı.

Hamas Katar'dan taşınıyor

The Wall Street Journal gazetesi, Hamas siyasi bürosunun Katar'dan ayrılmayı değerlendirdiğini iddia etti. Gazete, Hamas yetkililerinin, hareketin bölgedeki en az iki ülkeyle yeni siyasi büro merkezi kurulması için görüştüğünü de yazdı. Bu ülkelerden birinin Umman Sultanlığı olduğu ifade edilirken diğer ülkeye dair bir açıklama olmadı.

Ziyaret İsrail'i çıldırttı

Hamas heyetinin ziyareti İsrail'i çıldırttı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medyadan ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylaşarak Hamas ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı. Hamas'a çirkin ithamlarda bulunan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da "Utanmalısın" diyerek hedef aldı. Küstah Katz'a anında cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Asıl utanması gereken, 35 bine yakın Filistinliyi katledenlerdir" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Hadsiz açıklaması, İsrail'in yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.