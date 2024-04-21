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Hısım akraba belediyeciliği

CHP'nin 31 Mart seçimlerinin hemen ardından başlattığı belediyelerde hısım-akraba kadrolaşması tüm hızıyla sürüyor. CHP'li belediye başkanlarının ve yöneticilerinin akrabaları, başka CHP'li belediyelerde başkan yardımcılığı, daire başkanlığı, müdürlük gibi üst düzey görevlere getiriliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 07:58, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 07:57
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Hısım akraba belediyeciliği

Yenişafak'ta yer alan habere göre;

*CHP'li başkanlar ve yardımcıları, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından hısım-akraba kadrolaşmasına hız verdi. Akraba ve hısımlar için en favori kadro ise belediye başkan yardımcılığı oldu. Bazı atamalar ise gelen tepkiler üzerine iptal edilmek zorunda kaldı.

MECLİS ÜYESİNİN EŞİ DAİRE BAŞKANI

Yeni seçilen belediye başkanları tepki çeken akraba atamalarından bazıları şöyle:

* Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

* Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Bayyurt Kurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

* Buca CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak görevlendirildi.

* Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine getirildi.

KARDEŞİ BAŞKAN YARDIMCISI

* Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak atandı.

* Gazeteci Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

* Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar'ın kayınbiraderi Erhan Aras, Belediye Başkan Yardımcısı oldu.

DOĞRU'NUN ADI İNCE'YE KUMPASTA GEÇMİŞTİ

CHP Parti Meclisi Üyesi Bedirhan Berk Doğru'nun kardeşi Ozan Özgür Doğru ise Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ozan Özgür Doğru, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kaset kumpası davasından tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal'ı getirdi.

TEPKİLERİN DİNMESİNİ BEKLİYORLAR

Bunların yanı sıra Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in eşi eski danışmanı Ali Mert Taşçıer'e Çanakkale Belediyesi'nde görev vereceği ya da Taşçıer'in Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter yapılacağı iddia edildi. Ancak tepkiler nedeniyle bu atamaların geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.

Göstermelik genelge

CHP, 5 Nisan'da yeni seçilen belediye başkanlarına genelge gönderilerek belediye başkan yardımcısı atamalarının Genel Merkez ile görüş alışverişinde bulunarak yapılması istenmişti. Gerçekleşen akraba atamalarıyla söz konusu yazının "Dostlar alışverişte görsün" mantığıyla gönderildiği yorumları yapıldı.

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