Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı
Uşak'ta tekstil atıklarının tutulduğu depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle depo kullanılamaz hale gelirken, bahçedeki tavuk ve horozlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Depo sahibi Gencer Arıkan, alevler arasından kurtarılan 'Memati' isimli horozuna sarılarak ekiplerin çalışmasını izledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 08:00, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 08:02
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer fabrikalara sıçramadan kısa süre içeresinde söndürülürken depo kullanılmaz hale geldi.
BAHÇEDEKİ TAVUKLAR KURTARILDI
Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, depo bahçesinde bulunan tavukları ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
MEMATİ'Yİ BİR AN BIRAKMADI
Depo sahibi Gencer Arıkan ise yangından kurtarılan hayvanları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı.
Arıkan, Memati ismini verdiği horozuyla ekiplerin mücadelesini böyle takip etti.