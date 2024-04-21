Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Dumanları fark eden şoför yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net