Evlilik vaadiyle 126 bin lira dolandıran kadın tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadiyle bir vatandaşın 126 bin lirasını aldığı iddiasıyla biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı yöntemle İstanbul'da başka bir vatandaşı tuzağa düşürmek üzere oldukları belirlenen 3 şüpheli, ekiplerin 45 saatlik kamera çalışması sonucunda İstanbul'a gidecekleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden kadın, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.