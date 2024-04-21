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Muhtar, mezarlıklarda pikniği yasakladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Mahallesi Muhtarı Özcan Kayar, 'Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlarda dua okunur, mezarlara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz' diyerek mahallenin her yerine afişler astı ve mezarlıklarda pikniği yasakladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 09:52, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 09:54
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Muhtar, mezarlıklarda pikniği yasakladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 7 bin nüfuslu Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Özcan Kayar, en yakın rakibine 97 oy fark atarak mahallenin yeni muhtarı olmuştu.

Zaman kaybetmeden girişimlere başlayan Muhtar Kayar, "Cenaze evinde yemek yenilmez, yemek götürülür" diyerek mahallenin dört bir yanını afişlerle donatmıştı.

Kayar'ın mahallesi için ikinci icraatı ise mezarlıkta pikniği yasaklamak oldu. Muhtar Kayar, mezarlık çevresine

"Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlara dua okunur, mezarlara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz"

pankartları astı. Kayar, seçimden bu yana yaptıklarıyla mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

"Mezarlıkların içerisinde mangal yapıp alkol tüketmişler"

Muhtar Özcan Kayar, mezarlıkların içerisinde mangal yapıldığına dikkat çekerek,

"Bu durum çok üzücü. Mezarlıkların içerisinde alkol de tüketmişler. Ben mahalle muhtarı olarak pankart hazırlattım. 'Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlarda dua okunur. Mezarlara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz' yazılı pankartlar astım. Ben bunu genişletmek istedim. Mezarlarımızın içerisinden farklı yerlerde; alkol tüketimi, kola tüketimi ve ona bağlı olarak da saygısızca hareketlerden dolayı bu pankartı astım. Bu pankartı asarken toplumun refleksini biraz daha genişletmek istedim"

dedi.

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