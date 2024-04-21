Türk Yıldızları'ndan öğrencilere 23 Nisan hediyesi

Çocuklarla bir araya geldiler, onlar için gösteri uçuşu yaptılar.

Konya'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

"Gökyüzündeki Milli Takımımız" olarak nitelendirilen Türk Yıldızları pilotları, çocuklarla buluştu.

Öğrenciler, hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Yaklaşık 100 öğrenci, Türk Yıldızları'nın eğitim uçuşunu izledi.