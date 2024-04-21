Türk Yıldızları'ndan öğrencilere 23 Nisan hediyesi
Konya'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ni ziyaret etti. Pilotlarla bir araya gelen öğrenciler, "Gökyüzündeki Milli Takımımız"ın gösteri uçuşunu izledi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 11:30, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:14
Çocuklarla bir araya geldiler, onlar için gösteri uçuşu yaptılar.
Konya'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.
"Gökyüzündeki Milli Takımımız" olarak nitelendirilen Türk Yıldızları pilotları, çocuklarla buluştu.
Öğrenciler, hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Yaklaşık 100 öğrenci, Türk Yıldızları'nın eğitim uçuşunu izledi.