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Erdoğan'dan Irak'a 12 yıl sonra ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Günübirlik ziyaretin ilk durağı başkent Bağdat, ikinci durağı ise Erbil olacak. 12 yıl sonra yapılacak kritik ziyaretin ana gündem maddesi, terörle mücadelede işbirliği. İki ülke arasında Stratejik Çerçeve Anlaşması imzalanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 12:06, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl aradan sonra ilk kez Irak'ı ziyaret edecek.

Irak ziyaretinin ilk durağı ise Başkent Bağdat.

30'A YAKIN ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Abdüllatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Ardından iki ülke arasında, güvenlikten, enerjiye, ticaretten, su kullanımına, ulaştırmadan, sağlığa kadar pek çok alanı içeren bir stratejik çerçeve anlaşmasına imza atılacak.

Ayrıca iki ülke kabine üyeleri karşılıklı olarak 30'a yakın anlaşmaya imza atacak.

Anlaşmaların takibi için ise bakanlıklar arasında çalışma komiteleri oluşturulacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Irak ziyaretinin en kritik başlığı, terörle mücadele olacak.

Bu çerçevede terör örgütü PKK ile mücadele ve sınır güvenliği başlıklarında işbirliği alanları ele alınacak.

Terörle mücadelede eş güdüm ve doğrudan iletişimin sağlanabilmesi için Ortak Harekat Merkezi kurulması, sınır güvenliği konusunuda Irak Güvenlik Güçlerine teknik destek verilmesi, İstihbarat paylaşımı gibi başlıklar masada olacak.

Mart ayında Bağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nde yasadışı örgüt olarak metne giren PKK'nın bu ziyaretle terör örgütü olarak nitelendirilmesi, Ankara'nın beklentileri arasında yer alıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET

Bağdat ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına dönük adımlar da ele alınacak.

Kalkınma Yolu Projesi, masadaki en önemli ticari gündem olacak.

Ovaköy sınır kapısının açılmasına dönük müzakerelerde gelinen son durum ele alınacak.

10 yıldan bu yana kapalı olan Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmalarda gelinen son durum değerlendirilecek.

BARZANİ İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, Bağdat temaslarının ardından Erbil'e geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan Erbil temaslarında Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ve Türkmen toplumunun önde gelen isimleriyle de bir araya gelecek...

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