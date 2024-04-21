Karların erimesi ve yağışlar Kanispi Şelalesi'ni coşturdu
Van'ın Çatak ilçesinde 100 metre yükseklikteki kayaların arasından akan Kanisipi Şelalesi, ilkbaharda farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 12:20, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:14
Yaz ve kış döneminde kuruyan, ilçeye 5 kilometre mesafedeki şelale, ilkbaharda karların erimesi ve yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başlıyor.
Bugünlerde debisi yükselen şelaleye gelenler, kayalıkların arasından akan suyun akışını cep telefonlarıyla görüntülüyor.
Ailesiyle şelaleyi görmeye gelen Mesut Kazcı, Kanisipi Şelalesi'nin yılın bu dönemlerinde eşsiz manzarasıyla insanları cezbettiğini söyledi.