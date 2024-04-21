Karların erimesi ve yağışlar Kanispi Şelalesi'ni coşturdu

Yaz ve kış döneminde kuruyan, ilçeye 5 kilometre mesafedeki şelale, ilkbaharda karların erimesi ve yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başlıyor.

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