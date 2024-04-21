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Orman yangınlarına müdahalede yapay zeka dönemi artacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yapay zekayla çalışan akıllı kulelerimiz var ve bunu geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu akıllı kulelerimiz 7 gün 24 saat bulundukları sahayı tarıyor ve herhangi bir şekilde sensörlerine takılan ısı farklılıklarını hemen merkeze bildirerek, buradaki arkadaşlarımızın aksiyon almasını sağlıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 12:50, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:47
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Orman yangınlarına müdahalede yapay zeka dönemi artacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle 2023'te orman yangınlarıyla mücadelede hem personel hem de makine, ekipman ve müdahale imkanları olarak en üst düzeye çıktıklarını belirtti.

Yangınlara müdahale için 105 helikopter, 26 uçak, 5 bin kara aracı ve 14 insansız hava aracı olduğunu anlatan Yumaklı, "Bunun altını çizmek gerekir, dünyada orman yangınlarında insansız hava aracını kullanan iki ülkeden biriyiz. İnsansız hava araçları bizler için son derece önemli. 25 bin orman kahramanımız var. Onlar gözlerini kırpmadan alevlerin arasına dalarlar. 120 binin üzerinde gönüllümüz var. Her şeyden daha önemlisi bizlere bu mücadelemize destek veren vatandaşlarımız var" diye konuştu.

Eğitimler 12 aya yayıldı

Yangınla mücadele konusundaki eğitim, bilinçlendirme ve farkındalığın 12 aya yayıldığını belirten Yumaklı, özellikle Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde Türkiye'nin dört bir köşesindeki orman teşkilatından yöneticisinden işçisine kadar herkese eğitim verildiğini ifade etti.

Merkezde her türlü imkanın olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "12 aya yayılan yoğun eğitimlerimizle özellikle simülasyon yazılımlarıyla anlık değişebilen, rüzgar, nem oranları ya da yangının seyri yönetilerek, eğitime katılanların reaksiyonlarını, nasıl tepki verdiklerini, nasıl karar verebildiklerini tespit ediyoruz. Onların gerçek yangın esnasında hazır halde olmasını sağlayacak eğitim dizisi devam ediyor" dedi.

İbrahim Yumaklı, bu eğitimlerin yanı sıra tatbikatlar da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Orman yangınlarıyla mücadele ileri teknolojiyi kullanılıyor

Tüm kabiliyeti, kapasiteyi kullanarak orman yangınlarının söndürülmesinin önemine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bizce asıl başarı orman yangınının çıkmamasını sağlamak. Dolayısıyla bütün konsantrasyonumuz bu yönde. 26 Nisan'da Ormanım Temiz Kampanyası başlatacağız. Burada özellikle ormanlık alanlara yakın yerleşim birimlerinden başlayarak sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve vatandaşlarımızın desteğiyle orman içlerinde çok hızlı şekilde yanmaya dönüşebilecek materyallerin temizlenmesini sağlamak. Tabii ki asıl amaç o bilinçlenmeyi, o farkındalığı oluşturmak."

Orman yangınlarıyla mücadele her zaman en ileri teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekayı da etkin kullandıklarını söyledi.

Teknolojiye yapılan yatırımlarının önemine dikkati çeken Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yapay zekayla çalışan akıllı kulelerimiz var ve bunu geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu akıllı kulelerimiz 7 gün 24 saat bulundukları sahayı tarıyor ve herhangi bir şekilde sensörlerine takılan ısı farklılıklarını hemen merkeze bildirerek, buradaki arkadaşlarımızın aksiyon almasını sağlıyor. Bunun yanı sıra Karar Destek Sistemimiz yapay zekayla yönetiliyor. Elbette bunun sonu yok. Netice itibarıyla siz teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanmalısınız. Dolayısıyla hem hava araçlarınız hem kuleleriniz hem vatandaşların sizlere iletmiş oldukları ihbardan sonra hızlıca koordine olarak orman yangınına müdahale çok önemli. Biz de özellikle bu konuda gittikçe gelişen teknolojinin kullanımını sağlıyoruz."

"Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan unsurundan kaynaklanıyor"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan unsurundan kaynaklandığını, yangınlarda dikkatsizlik ve ihmalin temel sebepler olduğunu ifade etti.

Bunun acı bir tablo olduğuna değinen Yumaklı, sözlerini, "Vatandaşlarımızın bizlere destek olmalarına her ne kadar müteşekkirsek de dikkatsizlik ve ihmalin oluşturacağı olumsuz sonuçların ülkemizin hem yeşil vatanını hem ciğerlerini tahrip etmesini hem de çok ciddi bir kaynak kaybına sebep olmasını istemeyiz. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Orman yangınına sebep olabilecek tehlikeyi gördükleri anda bize ihbar etsinler" diye tamamladı.

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