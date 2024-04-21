Gazze'de can kaybı 35 bine yaklaştı

İsrail saldırılarının 7 Ekim tarihinden bu yana devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye, yaralananların sayısı ise 76 bin 980'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken, çoğu çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşama veda ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 198 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının ise 76 bin 980'e yükseldiği aktarıldı.