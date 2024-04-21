Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alibey Mahallesi Olimpik Halı Saha yakınında dün gece meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazanın ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan Halil Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kurt ile kazada yaralanan Ozan Y'nin Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde jandarma astsubay kıdemli çavuş olarak görev yaptıkları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) katılmak üzere Cizre'ye gittikleri öğrenildi.

Astsubay Kurt'un cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Adana'ya gönderilecek.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün gece Berat G'nin kullandığı 44 AEA 651 plakalı otomobil, Alibey Mahallesi Olimpik Halı Saha yakınında Halil Kurt yönetimindeki 06 BRY 645 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 06 BRY 645 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarpmıştı.

Sürücülerin de bulunduğu 3 kişinin yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

