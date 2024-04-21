Mecnun Otyakmaz'dan TFF başkanlığı iddialarına yanıt!

Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı
Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü
Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Otomotiv üretiminde ilk çeyrekte artış
Otomotiv üretiminde ilk çeyrekte artış
Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti
Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti
Uzmanlardan alışverişlerde 'IBAN ile ödemelere' uyarı
Uzmanlardan alışverişlerde 'IBAN ile ödemelere' uyarı
İmplant tedavisinde vida beynine saplandı
İmplant tedavisinde vida beynine saplandı
ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
Yazlık fiyatları cep yakıyor...İşte bölge bölge yazlık kiraları
Yazlık fiyatları cep yakıyor...İşte bölge bölge yazlık kiraları
Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!
Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!
Kış gidiyor, bahar geliyor...
Kış gidiyor, bahar geliyor...
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor
Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor
TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Ana sayfaHaberler Spor

Mecnun Otyakmaz'dan TFF başkanlığı iddialarına yanıt!

Süper Lig takımlarından Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, adının Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığıyla anılmasıyla ilgili konuştu. Otyakmaz; "Şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planımın olmadığını söylemek istiyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 15:50, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:12
Yazdır
Mecnun Otyakmaz'dan TFF başkanlığı iddialarına yanıt!

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olma gibi bir planının olmadığını söyledi.

Sivas Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Otyakmaz, yaklaşık 20 yıldır Sivasspor Kulübünde başkanlık görevinde bulunduğunu hatırlattı.

Kulüpte 3 yıl da yöneticilik yaptığını anımsatan Otyakmaz, "Bugüne kadarki davranışlarımız, çizdiğimiz çizgi, Türk futboluna yapmış olduğumuz hizmetler, Sivaslıların haricinde de diğer Anadolu ve Süper Lig kulüplerinden ve onların taraftarlarından biraz övgü alıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planımın olmadığını söylemek istiyorum. Tabii zaman ne gösterir, ne yapar... Ona da şimdiden bir engel koymak, büyük bir söz söylemek istemiyorum. Nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım." diye konuştu.


- "Yaklaşık 10 bin taraftar bekliyoruz"

Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de 22 Nisan Pazartesi günü Fenerbaçe ile yapacakları maç için öğrencilere bilet desteği sağlayan Sivas Belediyesine de teşekkür etti.

Bilet fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili bazı şikayetlerin olduğunu ifade eden Otyakmaz, sezon başında kombine bileti satmak için başlattıkları proje kapsamında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bilet fiyatlarını yüksek tuttuklarını belirtti.

Misafir takım tribününde Galatasaray'a ayrılan bilet sayısı kadar Fenerbahçe'ye bilet ayrıldığını dile getiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bilet satışında az bir artış söz konusu. Tüm taraftarlarımızı şampiyonluğu belirleyecek çok önemli karşılaşmada, Fenerbahçe karşısında takımlarının yanında itici güç olarak bulunmalarını rica ediyorum. Şu an 5 bin civarı bilet satıldı ama toplu bilet alımları da söz konusu. Yaklaşık 10 bin civarı taraftar bekliyoruz ama bu sayının artmasını taraftarlarımızdan özellikle rica ediyoruz."


- Sivas Belediyesinden 500 çocuğa Fenerbahçe maçı bileti

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da belediye olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla 500 çocuğa bilet alarak, Sivasspor-Fenerbahçe maçını izleme fırsatı sunacaklarını söyledi.

Uzun, 7-17 yaş arasında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine 500 bilet hediye edeceklerini dile getirerek, "Bugün saat 15.00'dan sonra öğrencilerimiz passolig gişelerine giderek buradan biletlerini passoliglerine yükletebilirler." diye konuştu.

Sivasspor'a her zaman destek olmaya çalışacaklarını vurgulayan Uzun, "Sivasspor, şehrimizin ve Sivaslıların en önemli markası. Bu markayı hep birlikte koruyacağız." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber