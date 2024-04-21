Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 15:40, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:16
ORDU (AA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Karahasan Mahallesi mevkisinde, Mehmet Kalem'in (43) kullandığı, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada, aracın altında kalan sürücü Kalem yaşamını yitirdi.