14 yaşındaki kız dehşet saçtı: Uyuyan babasının boğazını kesti
Gaziantep'te 14 yaşındaki S.Y., uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim. Y.'yi boğazını keserek öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken küçük çocuk gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 15:19, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:20
Sabah saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde S.Y. (14) uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim Y. ile dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın ardından S.Y., sabah erken saatlerde uyuyan babası İbrahim Y.'nin boğazını bıçakla kesti.
Olayı fark eden annesi Halime Y.'nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İbrahim Y.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından götürüldüğü adli tıp morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
GÖZALTINDA
Şüpheli S.Y. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.