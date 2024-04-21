Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 15:22, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:26
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.03'te gerçekleşen sarsıntı 12.38 kilometre derinlikte oldu.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Turhal (Tokat)
Tarih:2024-04-21
Saat:15:03:32 TSİ
Enlem:40.43417 N
Boylam:36.20556 E
Derinlik:12.38 km
Detay:https://t.co/DpmnBz9vfM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi