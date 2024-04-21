Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı

"Başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir."

Tunç, şu açıklamaları yaptı:

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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