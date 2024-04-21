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Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisine eleştirilerde bulunarak istifa etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 17:34, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 17:56
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Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti kongreye giderken ayrılıklar da sürüyor. Son olarak İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti.

Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde ummuduğunu bulamayan partisi için eleştirilerde bulunarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"LİDERİN SİYASİ KREDİSİNİ TÜKETTİ"

Zaman için partinin zaafiyetlerini gördüklerini dile getiren Yılmaz, "Partimizin kurumsal yapısı kişilerin çıkar, eğilim ve beklentileri karşısında çöktü. Parti lideri Sn. Meral Akşener ise Altılı Masa sürecinin her aşamasında kötü bir müzakere süreci yürüttü ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını önleyemedi. Bu süreç, 3 Mart günü sert ve duygusal bir tepkiyle masadan ayrılma ve 3 gün sonra 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı modelini kabul ederek masaya dönmeyle sonuçlandı. Bu tutarsızlık liderin siyasi kredisini tüketti." dedi.

Açıklamasında Genel Başkan Meral Akşener'e de eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Geride kalan bir sene içinde ise sürekli olarak bir mağdur psikolojisi içinde ve yaşadığı bütün sorunların kaynağını dışarıda arayan, kendini sadece dışarıya düşmanlık ederek meşrulaştıran bir liderlik tarzı izledik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Artık kendi dışına konuşamayan, toplumun sadece sansasyonel haberler ve skandallarla ilgisini çekebilen bir parti kaldı geriye. Birçok iyi niyetli, temiz karakterli insan milletvekili aday listelerine ve belediye başkan adaylarına baktıkça haksızlığa uğradığını, emeğini boş yere heba ettiğini düşünüyor. Partiye oy veren vatandaşlar ise tepkilerini ya sandığa gitmeyerek ya da başka partilere oy vererek gösteriyor. Geldiğimiz nokta budur.

2023 yılında birçok kez İYİ Parti'nin ülkemizde iyi bir yönetime kavuşması için kilit bir görevi olduğunu ve kurumsal problemlerini çözmek zorunda olduğunu hem yetkili kurullarda hem de kamuya açık bir şekilde dile getirdim.

Genel başkanımızın ricası ile Aralık 2023'te parti liderliğine son bir şans vermek için geri çekildim. Maalesef kötü gidiş devam edince 28 Şubat 2024'te şahsi çıkarların ortak hedeflerin önüne geçtiğini, muhalefet partilerinin genel seçim kazanabilmesi için yeniden yapılandırılması gerektiğini açıkladım.

"İHANET ETMEMEK İÇİN BEKLEDİM"

Önümüzde bir kongre süreci var ve Sn. Meral Akşener örnek bir davranış göstererek aday olmayacağını açıkladı. Ne var ki, İYİ Parti'nin bu cendereden çıkabilmesi mevcut genel başkan adaylarının rekabetinin yarattığı atmosfer ile mümkün olmayacak.

Bu süreçte umudum başkaydı. Parti olarak geldiğimiz noktayı ortak akıl ile ele almalı ve meseleyi genel başkanlık rekabetinin ötesine taşımalıydık. İYİ Parti'nin meselesi kimin genel başkan olacağı değil partinin nasıl yeniden toplumun tamamına konuşabilecek ve umut veren bir yapıya dönüşeceğidir. Görüyorum ki, bu noktanın çok uzağındayız.

Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor. Ancak seçim sürecinde partiye zarar vermemek ve delegenin bana verdiği GİK üyeliği yetkisine ihanet etmemek için bekledim.

Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti'den ayrılıyorum. İYİ Parti'de birlikte çalışma fırsatı yakaladığım tüm vatansever insanlara minnettarım. Başta genel başkan adayları olmak üzere herkese gelecek kongrede başarılar diliyorum."

BİLGE YILMAZ KİMDİR?

Yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında, Wharton Okulu'nda ekonomi alanında akademisyenlik yapmaya başladı.

İYİ Parti'de bulunmadan önce Yurt Partisi'nde Parti Meclisi Üyeliği makamında siyasette bulunmuştur.

Nisan 2021'de gezi amacıyla Türkiye'ye geldiğinde siyasete girmeye karar verdi. Muhalefet partileriyle görüştü, Ekim 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu.

Erhan Usta'nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı'na atandı.

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