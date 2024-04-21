Tokat'a 71, Turhal ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Üçyol köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.03'te meydana gelen deprem Turhal ilçe merkezinde de hissedildi. Depremden dolayı Turhal ilçesinde bulunan bir düğün salonunun tavanında çökme meydana geldi.

Depremden dolayı düğün salonu tavanı çöktü: Faciadan dönüldü

Nişan merasimi sırasında salonun tavanında bulunan taş yün ve onları taşıyan levhalar masa üzerlerine düştü. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmadı.