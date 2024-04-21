Diyanet: Sekülerleşme risk olarak tanımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının 2024-2028 yıllarını kapsayan "Stratejik Planı" yayımlandı.

"Sekülerleşme" Planın riskler bölümünde yer alırken toplumda olumsuz etkilere yol açtığı savunuldu.

Planda, "Seküler anlayışın toplum üzerindeki etkilerinin geleneksel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında olumsuz yansımaları olmaktadır." ifadesi yer aldı

Stratejik Planda, başta üniversite öğrencileri olmak üzere, gençlere ulaşmada problemler yaşandığı tespiti de var.

Bu durumun önüne geçmek için, gençlere yönelik yeni etkili iletişim stratejileri oluşturulacak.

Gençlerin ilgisini çekecek etkinlikler ve programlar düzenlenecek.

Planda, aileyi korumaya yönelik çalışmalarda farkındalık faaliyetlerinin devam ettirileceği de belirtildi.

5 yıllık stratejik planda, din hizmetlerinin farklı alanlarında koordinatör ya da koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilen personele, ek ders ücreti ödenmesi talep edildi.

Cami derneklerinin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanması da önerildi.