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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon sona erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon, 34. hafta maçlarıyla tamamlandı. Semt77 Yalovaspor'un şampiyon olduğu lige Kapaklıspor'un ardından Konyaspor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor veda etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 19:53, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 19:41
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon, 34. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Semt77 Yalovaspor'un şampiyon olduğu lige, son 2 sırada yer alan Konyaspor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor veda etti.

Ligin son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Konyaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 88-92

OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 99-84

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 66-69

Esenler Erokspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 85-94

Fenerbahçe Koleji Novotel-Semt77 Yalovaspor: 85-84

Finalspor-Gaziantep Basketbol: 89-73

Kapaklıspor-Sigortam.net: 74-85

Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Pizza Lazza Haremspor: 72-82

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Çayırova Belediyesi: 79-67


- Play-off eşleşmeleri belli oldu

Ligde normal sezon müsabakalarının tamamlanmasının ardından Sigortam.net, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol, Final Spor, Fenerbahçe Koleji Novotel, Çayırova Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ve Alagöz Holding Iğdır Basketbol play-off oynamaya hak kazandı.

26 Nisan Cuma günü başlayacak play-off mücadelesinin eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:

Sigortam.net-Alagöz Holding Iğdır Basketbol

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler

Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi

Final Spor-Fenerbahçe Koleji Novotel

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