Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon sona erdi

26 Nisan Cuma günü başlayacak play-off mücadelesinin eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:

Semt77 Yalovaspor'un şampiyon olduğu lige, son 2 sırada yer alan Konyaspor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor veda etti.

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