Zam ayı yaklaşıyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla birlikte ekonomi gündemi hareketlendi. Emeklilerin maaşlarıyla ilgili yapılan düzenlemeler, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak şekilde belirlendi.

Merkez Bankası'nın son tahminlerine göre, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 44,19 olması bekleniyor. Bu doğrultuda, Temmuz ayından itibaren emeklilerin maaşlarına yüzde 25,39 oranında zam yapılacak. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin TL ile 13. bin TL arasında olacak.

2024 yılında memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarına da zam yapılacak. İlk 6 ayda yüzde 15, ikinci 6 ayda yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 oranında zam uygulanacak.

Mart ayı itibarıyla memur ve memur emeklisi maaşlarına enflasyon farkının da yansıtılacağı açıklandı. Bu adım, maaşlardaki güncellemelerin doğru oranda yapılmasını sağlayacak.

Temmuz ayı emekli maaşları, Temmuz ayı içinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Emekli maaşı almak isteyenlerin ilgili kurumlara başvurması gerekiyor.