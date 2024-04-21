Erzurum'da otomobille pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 20:35, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 20:36
Erzurum'da Mevlüt D.'nin kullandığı pikap, Ahmet T. idaresindeki otomobille Erzurum-Tortum kara yolu Güzelyayla Geçidi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Müslime D., Zeynep Taş ve 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Zeynep T, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.