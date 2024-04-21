Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı mağlup ederek 7'nci kez şampiyon oldu

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5'inci maçında konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve üst üste ikinci lig şampiyonluğunu elde etti.

Sultanlar Ligi'nde yedi şampiyonluk

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 üstünlük kurarak Sultanlar Ligi'nde 7. şampiyonluk sevincini yaşadı. Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Zirvede 16 şampiyonlukla Eczacıbaşı var

Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunan Eczacıbaşı bulunuyor. Turuncu-beyazlı takım, ligde son şampiyonluğuna 2011-2012 sezonunda ulaşmıştı.

Takımların final yolu

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonu lider tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler, play-off yarı final serisinde ligi 4'üncü sırada bitiren Türk Hava Yolları ile eşleşmişti. Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçmiş ve adını finale yazdırmıştı.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Turuncu-beyazlıların play-off yarı final serisindeki rakibi VakıfBank olmuştu. Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 2-0'lık skorla geçerek adını finale yazdıran diğer taraf olmuştu.

Son yıllarda şampiyonluklar

2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig

2015-2016 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2018-2019 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmemiştir

2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2021-2023 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Opet