Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı mağlup ederek 7'nci kez şampiyon oldu
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2'ye getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu
Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5'inci maçında konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve üst üste ikinci lig şampiyonluğunu elde etti.
Sultanlar Ligi'nde yedi şampiyonluk
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 üstünlük kurarak Sultanlar Ligi'nde 7. şampiyonluk sevincini yaşadı. Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslemişti.
Zirvede 16 şampiyonlukla Eczacıbaşı var
Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunan Eczacıbaşı bulunuyor. Turuncu-beyazlı takım, ligde son şampiyonluğuna 2011-2012 sezonunda ulaşmıştı.
Takımların final yolu
Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonu lider tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler, play-off yarı final serisinde ligi 4'üncü sırada bitiren Türk Hava Yolları ile eşleşmişti. Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçmiş ve adını finale yazdırmıştı.
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Turuncu-beyazlıların play-off yarı final serisindeki rakibi VakıfBank olmuştu. Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 2-0'lık skorla geçerek adını finale yazdıran diğer taraf olmuştu.
Son yıllarda şampiyonluklar
2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig
2015-2016 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe
2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2018-2019 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmemiştir
2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2021-2023 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Opet