Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet: Süper Lig rekorunu egale etti

Galatasaray, Süper Lig'de Pendikspor ile oynadığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda 35. dakikada Mauro Icardi gol perdesini açarak durumu 1-0'a getirdi. 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi.

77. dakikada Dries Mertens skoru 3-0'a getirdi. 85. dakikada ise konuk ekipte Alparslan Öztürk farkı 1'e indirse de, 90+5. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Kerem Aktürkoğlu maç sonucunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 90'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada yer aldı.

REKORUNU EGALE ETTİ

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de geçen sezon kırdığı 14 maçlık galibiyet rekorunu bu sezon da tekrarlayarak egale etti. Öte yandan Okan Buruk'un öğrencileri yenilmezlik serisini de 21 maça çıkarttı.

ICARDI TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Pendikspor karşısında attığı golle Süper Lig kariyerindeki ilk ceza sahası dışı golünü kaydederken, sarı-kırmızılıların tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

ABDÜLKERİM EN FAZLA GOL ATAN SAVUNMACI

Abdülkerim Bardakcı, geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olmayı başardı.