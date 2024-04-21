Türkiye, Patiswiss CEO'sunun verdiği cevabı konuşuyor

Katkısız çikolata yaptığını iddia eden Patiswiss ürününü kullanan bir tüketici, üründeki küflenmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden hiç yakışmayacak bir şekilde cevap verdi.

İşte Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun cevabı

Patiswiss yönetimi sosyal medyadaki tepkiler üzerine bir açıklama yaptı , müşterinin yaşadığı olumsuz deneyimden dolayı özür diledi. Ancak CEO olduğu belirtilen Tunaoğlu ile ilgili bir açıklama yapılmadı

Yaşanan gelişmeler sonrasında, Patiswiss markalı ürünleri satan büyük bir zincir marketin ürünleri kontrol edilmek üzere tedbir amaçlı satıştan kaldırdığı, ikinci bir bilgilendirmeye kadar mağaza depolarında muhafaza edilmesine karar verildiği belirtildi.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu ise sosyal medya hesabından ÖSS'deki netlerini paylaştı.

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU KİMDİR

Elif Aslı Yıldız, elektrik elektronik mühendisliği mezunu bir girişimci olarak Ankara'da başladığı iş hayatını, Patiswiss Çikolata markasıyla uluslararası alana taşıdı. Yıldız, Ankara'da 200 metrekarelik bir pastane alarak kurduğu Patiswiss ile şimdi 35 ülkeye çikolata ihraç ediyor. ABD, Rusya ve İngiltere, başta olmak üzere birçok ülkeye ürün satan şirket, yerli ve yabancı pazarlarda büyümesini sürdürüyor. Patiswiss, şu anda 12 ana kategoride 450'den fazla ürün çeşidiyle tüketicilere geniş bir yelpazede çikolatalar sunuyor.

Elif Aslı Yıldız'ın eşi Sinan Tunaoğlu ise Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.