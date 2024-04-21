Eskişehir'deki zincirleme kaza: 10 yaralı

MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
KOBİ'lere %0 Faizli 25.000 TL!
KOBİ'lere %0 Faizli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İstiklal Caddesi'nde havai elektrik hattı iptal ediliyor
İstiklal Caddesi'nde havai elektrik hattı iptal ediliyor
Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı
Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü
Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Otomotiv üretiminde ilk çeyrekte artış
Otomotiv üretiminde ilk çeyrekte artış
Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti
Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti
Uzmanlardan alışverişlerde 'IBAN ile ödemelere' uyarı
Uzmanlardan alışverişlerde 'IBAN ile ödemelere' uyarı
İmplant tedavisinde vida beynine saplandı
İmplant tedavisinde vida beynine saplandı
ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Yazlık fiyatları cep yakıyor...İşte bölge bölge yazlık kiraları
Yazlık fiyatları cep yakıyor...İşte bölge bölge yazlık kiraları
Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!
Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!
Kış gidiyor, bahar geliyor...
Kış gidiyor, bahar geliyor...
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor
Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor
TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
Ana sayfaHaberler

Eskişehir'deki zincirleme kaza: 10 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, taraftar grubunu taşıyan minibüs, polis aracı ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 23:47, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 23:48
Yazdır
Eskişehir'deki zincirleme kaza: 10 yaralı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ankara temsilcisi 1926 Polatlı Belediye'nin Eskişehirspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmayı izleyen taraftarları taşıyan Samet Işık idaresindeki minibüs, Sivrihisar-Polatlı kara yolunun Bademlik mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen Sakine Özpamuk yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Taraftar grubunun bulunduğu minibüse eşlik eden trafik ekibi güvenlik önlemi alarak hasarlı kaza için tutanak hazırladığı esnada, B.Ö'nün kullandığı otomobil, yol kenarında duraklayan ekip otosuna, minibüse ve kaza sonrası araçtan inerek yol kenarında bekleyen taraftar grubuna çarptı.

Kazada 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Polatlı ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü şekilde yapılmaya başlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber