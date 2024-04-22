Tokat'taki depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğünde deprem sonrası bölgede deprem hareketliliği sürüyor. Kandilli Rasathanesi dün, Tokat Turhal'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür depremin Almus Fay Zonu veya yakınlarında meydana geldiğini söyleyerek "Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırıkkale civarında hissedilebilir" dedi. Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, Tokat'ın Üçyol-Turhal bölgesinde Almus Fay zonu veya yakınlarında 4,2 deprem oldu. Bu fay kafın bir kolu. GB doğrultusunda Anadolu levhası içerisine uzanıyor. Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırıkkale civarında hissedilebilir. Geçmiş olsun."