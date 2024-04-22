Aynı AVM'de bir haftada 2'nci ölüm

Olay, saat 22:00 sıralarında, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; AVM'nin 5'inci katında bulunan bir kafeteryadan çıkan Cansın Mayuk (32), korkulukları aşarak aşağıya atladı. Kadının zemine düştüğünü gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, Mayuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce de intihar teşebüsünde bulunduğu ögrenilen kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan geçtiğimiz hafta içinde aynı alışveriş merkezinde bir kişi daha yüksekten atlayarak hayatını kaybetmişti.