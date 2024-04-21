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Ercan Aydın: Yapay Zeka uygulamaları için en önemli kavramlardan biri 'ekosistemdir'

Yapay zeka ve sibermatik üzerine araştırmalar yapan Yazar Ercan Aydın, ÖDTÜ Teknokentte düzenlenen 1. Türkiye Yapay Zeka Formuna konuşmacı olarak katıldı. Buradaki konuşmasında Yapay Zeka'nın geleceü, hakkında konuşan Aydın, ' Yapay Zeka uygulamaları için en önemli kavramlardan biri ekosistemdir' ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 21 Nisan 2024 10:00, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:05
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Ercan Aydın: Yapay Zeka uygulamaları için en önemli kavramlardan biri 'ekosistemdir'

ÖDTÜ Teknokentte düzenlenen 1. Türkiye Yapay Zeka Formuna Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde çalışan, yazar Ercan Aydın konuşmacı olarak katıldı.

Aydın'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkem İçin Yapay Zeka Deneğii üyesi olan Ercan Aydın, "ülkemizde yapay zeka kamu politikalarının gelecegi" konulu sunum gerçekleştirdi. 2052de dünyayı nasıl bir devlet sistemi beklediği, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin alacağı pozisyon öngörüsü yer aldı.. Dünya Yapay zeka teknolojilerinde yarıştığı gibi Yapay zeka kamu politikalarında da yarısmaktadir. Belki Ülkemizin yapay zeka ekosistemi alanında liderliğe oynayacağı alan kamu politikaları pekala olması mümkündür,

Yapay Zeka Formunda ülkemizde Yapay Zeka ekosistemi değerlendirildi.. Uluslararası rekabet gücü ele alındı. Türkiyede ilk olmak üzere Yapay Zeka Çalıştayı da yapıldı.. Formda, Ülkemizin Yapay Zeka alanında hiç de kücumsenemeyecek yeri olduğu anlaşıldı.. Siber güvenlik ve yapay zeka uygulamalarında, milli savunma sanayinde hatırrı sayılır önceliği olduğu değerlendirildi.

Form kapsamında, ODTÜ Teknokentte düzenlenene Yapay Zeka ekosisteminin geliştirilmesi ve Çalistayına, Sanayi ve Teknoloji Bananlıindan, Sağlık Bakanlığından ve Cumhurbaskanlıi Dijital Dönüşüm Ofisinden üst düzey katılımla formda temsil edildi.. Ülkemizde bir çok ünlü fenomen çalıştayda yer aldı.. Bir çok Yapay Zeka Uzmanı ve akademisyenin katılımı ile çalıştay amacına ulaştı.

İçinde bulunduğumuz Yapay zeka çağı, bir çok fırsatı içinde barındırıyor.. gençlerimiz bir an önce, yani şimdi yapay zeka teknolojisi ile tanısamali ve uygulama alanları gelişletilmelldir..

Gençlerimizin yapay zeka ekosisteminde yerini alması sağlanmalidir. Diğer taraftan Cumhur Başkanlığının Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Eylem Planından da anlaşılacağı üzere, devletin Yapay zeka stratejiserine üst düzey ilgisi söz konusu. Anlaşılan şudur ki genclerimiz öncelikle yapay zeka derneklerini takip etmelidir.. Bu dernekler arasında lolomotif olan Ülkem İçin Yapay Zeka Deneği gençlerimize sağlıklı bilgi etkin ve faydalı yön gösterici niteliği anlasilmaldiri. Yapay Zeka uygulamaları için en önemli kavramlardan biri "ekosistemdir". Devlet ve STK" lar ekosistemin en önemli bileşenleridir..

Katılımcılar, konuşmasından dolayı Yazar Ercan Aydın'a teşekkür etti.

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