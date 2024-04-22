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Profesyonel liglerde 'yaprak dökümü' devam ediyor

Profesyonel liglerde normal sezonun sonuna yaklaşırken, Süper Lig tecrübelerine rağmen ekonomik sorunlar yaşayan Bursaspor, Akhisarspor, Altay, Giresunspor ve Denizlispor gibi takımların küme düşmesi kesinleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 11:10, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:11
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Profesyonel liglerde 'yaprak dökümü' devam ediyor

Türk futbolunda daha önce Süper Lig'de yer alan ve başarısız sonuçlarla yollarına alt liglerde devam eden ekiplerden bazıları bu sezon küme düştü. Özellikle ekonomik sorunlar nedeniyle transfer yapamayan kulüpler, genç oyuncularla devam etmek zorunda kaldıkları liglerde tutunamadı.

2009-2010 Süper Lig şampiyonu olan ve 50 yıl Süper Lig tecrübesi bulunan Bursaspor TFF 3. Lig'e, Süper Lig'de 42 sezon yer alan Altay ile 8 sezon Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor'un TFF 2. Lig'e gerilemesinin kesinleştiği profesyonel liglerde hafta sonu oynanan müsabakalardan sonra da Akhisarspor ve Denizlispor da küme düştü.

- Süper Lig'den amatöre

Süper Lig'de kesintisiz 7 sezon mücadele eden ve bu süreçte Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı birer kez müzesine götüren, UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Akhisarspor, hızlı düşüşün ardından Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi.

Bir diğer Manisa ekibi Manisaspor gibi amatöre düşen Akhisarspor, Süper Lig'de oynayıp amatöre düşen 32. ekip oldu.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş Orduspor, Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu ve Eskişehirspor gibi Akhisarspor da profesyonel liglere veda etti.

Süper Lig'de yer alan ekiplerden Adalet, Akçaabat Sebatspor, Aydınspor, Bakırköyspor, Beykoz, Beyoğluspor, Bucaspor, Çanakkale Dardanelspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Eskişehirspor, Feriköy, Gaziantepspor, Gençlerbirliği OFTAŞ, Göztepe, İzmirspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kırıkkalespor, Malatyaspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Siirtspor, Şekerspor, Vanspor, Vefa, Yeşildirek, Yozgatspor, Zeytinburnuspor ve Zonguldakspor profesyonel ligden düşmüştü.

Bu ekiplerden bazıları tekrar profesyonel liglere dönmeyi başardı.

Bu takımların dışında Süper Lig'de 1 sezon yer alan Petrol Ofisi, faaliyetlerini sona erdirirken, 12 yıl ligde kalan PTT de daha sonra Türk Telekom olarak devam ettiği profesyonel lig mücadelesinde futbol şubesini kapatmıştı.

- Denizlispor TFF 3. Lig'de

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da TFF 2. Lig'den düştü.

Bu sezon ilk kez yer aldığı TFF 2. Lig'de 1 sezon mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, gelecek sezon TFF 3. Lig'de ilk sezonunu yaşayacak.

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