Şube müdürlerinin 2024 yılı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2024 yılı yer değiştirme takvimine göre yürütülecek.



Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecektir. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, https://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.



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