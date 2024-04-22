Şube müdürlerinin 2024 yılı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin 2024 yılı yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuz yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 11:38, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:29
İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı
ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin
Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde 2024 yılı yer değiştirme takvimine göre yürütülecek.
Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecektir. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, https://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
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