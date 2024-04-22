Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Yaz mevsimi yaklaştı, turizm beldelerindeki hareketlilik başladı. O noktalardan biri Saros Körfezi sahili. Erikli, Yayla, ve Mecidiye köyü sahillerinde bazı vatandaşlar yazlıklarını turizm amaçlı kiralama izin belgesi olmadan kiraya verdi. Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiralayan 6 kişiye 600 bin lira para cezası uyguladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 13:09, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 13:10
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tatil beldelerindeki hareketlilik de artmaya başladı.Saros Körfezi, tatilcilerin uğrak noktalarından biri.
Körfez sahilinde Erikli, Yayla ve Mecidiye köylerindeki yazlık evler, sahipleri tarafından turizm amaçlı olarak kiraya verildi.
Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin kanuna muhalefetten 600 bin lira idari para cezası uyguladı.
Denetimlerin süreceği bildirildi.