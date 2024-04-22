Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza

Körfez sahilinde Erikli, Yayla ve Mecidiye köylerindeki yazlık evler, sahipleri tarafından turizm amaçlı olarak kiraya verildi.

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