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Türk zırhlıları barışa katkı sağlıyor

Türk savunma sanayii ürünü zırhlı askeri araçlar, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve istikrara katkıda bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 14:18, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:24
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Türk zırhlıları barışa katkı sağlıyor

Türkiye, zırhlı araç üreticilerinin geliştirdiği koruma seviyesi ve hareket kabiliyeti yüksek, muharebe sahasında kendini kanıtlamış ürünlerle bu alanda dünyadaki önde gelen ülkeler arasında ismini yazdırmayı başardı. Öyle ki Türk zırhlı araç üreticileri yurt dışındaki ihalelerin finalinde sıklıkla birbirlerine rakip olmaya başladı.

Güvenlik güçlerine teknolojinin sunduğu en iyi araçları kazandırmak isteyen 50'yi aşkın ülke Türk zırhlı araç üreticilerinin geliştirdiği 4x4, 6x6, 8x8 taktik tekerlekli araçlar ile paletli araçları tercih etti. Bu ülkeler temin ettikleri araçları kendi ihtiyaçları yanında uluslararası görevlerde de kullanıyor.

Dünyada askeri ve güvenlik anlamındaki en önemli uluslararası faaliyetlerden birini Birleşmiş Milletlerin (BM) barış operasyonları oluşturuyor.

Barışı Destekleme ve Koruma Operasyonları kavramı ilk kez 1948 yılında BM Güvenlik Konseyinin aldığı kararla, Orta Doğu'da ateşkesin muhafazası için oluşturuldu, böylece çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi için önemli bir araç olarak gündeme geldi.

Aradan geçen zaman içinde, özellikle "soğuk savaş" sonrası dönemde, çatışmaların doğasında meydana gelen değişikliklere paralel olarak Barışı Destekleme ve Koruma Operasyonları'nın kapsamı, amaçları, niteliği değişti ve genişledi. Çatışmaların önlenmesinden kalıcı barışın tesisi ve sürdürülmesine kadar uzanan geniş yelpazedeki faaliyetler, bu operasyonların içine dahil edildi. Buna bağlı olarak, askeri birliklerin yanı sıra önemli sayıda sivil personel ve polis gücü de operasyonlara katılmaya başladı.

Barışı Destekleme ve Koruma Operasyonları bugün uluslararası barış ve istikrarın korunmasında uluslararası toplumun elindeki en önemli araçlardan biri olma özelliğini koruyor.

Barışın elçisi Türk zırhlıları

BM Barış Operasyonları'na ülkeler, asker ve polis, araç, ekipman başta olmak üzere çeşitli katkılarda bulunuyor. Türkiye'den araç temin eden ülkeler de söz konusu operasyonlarda asker ve araçlarıyla yer alıyor.

Otokar tarafından üretilen yaklaşık 500 Cobra ve Cobra II aracı, BM Barış Operasyonları kapsamında UNMISS, UNISFA, MINUSCA, SAMIM, MINUSMA, MONUSCO, UNMIL, AMISOM, MINUSTAH görevlerinde Güney Sudan, Orta Afrika, Mozambik, Mali, Gambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Somali ve Haiti'de aktif olarak görev yapıyor.

Ayrıca Yemen, Afganistan, Osetya, Ukrayna, Karabağ gibi yerlerde görev yapan COBRA, COBRA II, ARMA araçları da eklendiğinde bu sayı 1000'e yaklaşıyor.

Nurol Makina tarafından üretilen araçlar da UNIFIL, MINUSMA ve MINUSCA görevlerinde kullanıldı. Çad için üretilen Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar Mali sınırında görev yaptı. Malezya'ya ait Ejder Yalçın araçları da Lübnan'da aktif olarak kullanılıyor. Senegal'e teslim edilen bazı araçlar da Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM görevinde bulundu.

Araçlar yüksek koruma sağlıyor

BM tarafından bugüne kadar üstlenilen en zorlu ve en çok kayıp verilen görev olarak tanımlanan Mali'deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), kendine özgü coğrafyası, arazisi, hava koşulları ve sık sık yaşanan terör saldırıları nedeniyle diğerlerinden ayrılıyor. Çad, BM'nin kararıyla diğer ülkelerle birlikte bölgeden çekilene kadar Mali'deki birincil korumalı hareket kabiliyetinin temel taşı olarak birkaç yıl boyunca Ejder Yalçın zırhlı araçlarına güvendi.

Çok sayıda el yapımı patlayıcı ve balistik saldırıya maruz kalmalarına rağmen araçların sağladığı koruma sayesinde Çad kuvvetleri sıfır kayıp verdi.

BMC tarafından Bangladeş ordusuna teslim edilen 5 bin litrelik 24 su tankeri de sivil halkın hizmetinde kullanıldı. 4x4 yürüyüş düzenindeki araçlar her türlü arazi şartlarında görevini başarı ile yerine getirecek özellik ve donanımda üretildi.

Türk zırhlı araç üreticileri toplamda 1000'den fazla araçla BM'nin Barış Operasyonları'na katkı sağlıyor.

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