Mardin'de 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

Valilik, Dağiçi, Dibek, Eskihisar, Yelekli ve Üçyol mahallelerinin kırsal bölgelerinin 22 Nisan-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Valilik, açıklamasında, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin İli Nusaybin İlçesi Dağiçi, Dibek, Eskihisar, Yelekli ve Üçyol Mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde; 22 Nisan (Dahil)- 06 Mayıs 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; söz konusu yasağa uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.