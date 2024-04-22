'Rakı ve şarap faturaları, meşrubat olarak kesilmiş'

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cide Belediye Başkanı seçilen MHP adayı Nejdet Demir, CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Eşref döneminden kalan belediye borcunu belediye binasına astırdığı dev afişle duyurdu. Asılan afişte Cide Belediyesi'nin hesaplanan borcunun 99 milyon 337 bin 147 TL olduğu belirtildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Demir, "Faturası henüz kesilmeyen ve mahkeme süreci devam eden borçların faizleri bu rakama henüz dahil değildir. Bu rakam önümüzdeki süreçte revize edilecektir" dedi.

2019'da belediyenin borcunun olmadığını belirten Başkan Demir, "2019 yılında geçmiş dönem yönetimine belediyeyi devrettiğimiz gün belediyemizin banka hesaplarında 70 bin 183 TL vardı. Bugün bu rakam 12 bin 600 dolar ve 35 asgari ücrete tekabül ediyordu. Ayrıca emekçi kardeşlerimize ne maaş ne ikramiye ne de kıdem tazminatı borcumuz vardı. Bugün belediyeyi devraldığımızda banka mevcudumuz sadece 13 bin 830 TL olup, bir asgari ücrete tekabül etmiyor. 1 milyon 971 162 TL, Mart ayında 35 işçi ve memurlarımıza ödenmeyen maaşlar, 3-4 yıldır düzenli ödenmeyen ikramiye alacakları hem de 1 milyon 770 bin 265 TL emekli olmuş kardeşlerimize alnının teri olan kıdem tazminatı alacaklarının olduğu tablo ile karşı karşıya kaldık. 2019 Mahalli İdareler Seçimi öncesinde 'Bartın Belediyesi'nde bu kadar personel yok' siyaseti yaptınız. 123 personel ile devrettiğimiz belediyeye 166 personel daha alarak belediyemizin nakit akış ve mali dengesini bozdunuz. Biz personel alımına karşı değiliz, ancak iş sahası ve gerekli kaynak oluşturulmadan rasgele sırf oy için alınan personele karşıyız. Çünkü bu iş bilmezlik 2019'da bıraktığımız mali gücü 15 yıl geri gitmesine sebep olmuştur. Son üç aylık gelire bakıldığında belediyemizin aylık geliri ortalama 6 milyon TL'yken sadece aylık maaşlarımız 6 milyon 400 bin TL, Sosyal Sigortalar Kurumu 3 milyon TL, vergiler ortalama 500 bin TL civarındadır" diye konuştu.

"Gelir maaşları karşılayamıyor"

"2019 yılında biz kurumumuzu 27 milyon 349 bin 122 TL ile devrettik" ifadelerine yer veren Demir, "Belediyemizin henüz tahsili bekleyen 3 milyon 915 bin 547 TL alacağı vardı. Vadesi geçmiş borçtan alacaklarımız düşüldüğünde sadece 1 milyon 541 bin 834 TL'yken, 21 milyon 891 bin 742 TL'si İller Bankasından kullanılan arıtma tesisi, asfalt plenti, kanalizasyon ve alt yapı projelerinin olduğu hizmetlerdi. 144 aylık vade ile yapılan ve günümüze geldiğinde aylık taksitinin çok düşük olduğu ve gecikme faizi işleyen hiç borcu olmamasına rağmen siz bu borcu halkımızın gözünde büyüttünüz. Bizim devrettiğimiz borcun vadesi geçmiş olanı sadece bütçenin 20'de 1'i bile değilken bugün faiz sarmalına belediyemizi soktunuz. Vadesi geçmiş borcundan dolayı ipotek ettirilen ırmak alanındaki yaşam alanı ve sosyal tesisimizi, Memiş Mahallesi'nde yaşlı insanlarımız için yaptığımız huzurevi binasının taahhüt edilen borçları ödenmediği için elimizden alınmak üzere. Bu tesisler elimizden gitse halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? İşçi hakkı ve emeği savunan, kesimin oylarını alırken 2 yıldır ödenmeyen emekçi kardeşlerimizin hakkı olan kıdem tazminatlarını ödemeyip bir de üzerine makam araçlarımızı haciz ettirilmesi kanınıza dokunmadı mı? Bizim 2018 yılı resmi rakamlarına baktığımızda aylık gelirimiz ortalama 1 milyon 255 bin 617 TL'yken maaş ödememiz 435 bin 230 TL, SGK ve vergi ödemelerimiz 142 bin 350 TL'ydi. Bugün aylık gelir maaş ödemesini karşılamadığını anlattık. Bunlar, açığı kapatmak için her sıkıştığında kredi kullanarak günü kurtaran yönetimin en küçük mali ayıplarıdır" şeklinde konuştu.

"Rakı ve şarapların faturalarını meşrubat olarak kestirdiğinizi tespit edemeyeceğimizi mi sandınız"

Satın alınan alkollerin meşrubat olarak faturalandırıldığını iddia eden Demir, "Mitinglerde 'borcumuz yok' diyerek halkın gözünün içine baka baka yalan söylediniz, açıkladığımız borç ve ödeme yapmadığınız için icraya düşen onlarca dosya 1 günde mi oldu? Peki, seçim döneminde şahsi pankart, broşür, kitapçık ve afişleri tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediye bütçesinden yaptırırken bunların ortaya çıkacağını düşünmediniz mi? Seçim için partiniz olarak yaptığınız iftar programlarını insanlara 'cebimizden ve sponsorlar ile yaptık dediniz.' Göreve geldiğimizde gördük ki bu da yalanmış. Alelacele kayıt altına alınmaya çalışılan 350 bin TL'lik faturaların iade işlemini gerçekleştirdik. Yüzlerce kişiye iş sözü vererek seçime 2 gün kala bir gece vakti partinizin kadın kolu başkanını ve gençlik kolu başkanını gizli gizli sigorta girişini yaptırarak işe almaya çalışırken vicdanınız sızlamadı mı? 'Memlekete bahar getireceğim' yalanıyla 5 yılda Cidemizin 15 yılını çaldınız. 'Ekibim' dediğiniz arkadaşları belediyeye yüksek maaşlarla doldurdunuz. 2019 yılında 'bitik' dediğiniz belediyeye 3 ayda 80 personel doldururken bıraktığınız bu rezil tabloda biz seçim döneminde söz verdiğimiz 2 elin parmağını geçmeyen işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı henüz alamıyoruz. Bu içinize siniyor mu? Ya da görevde olduğunuz sürede ekibinizle alem yapmak için bizim yaptığımız sosyal tesislerde tekel bayilerden aldığınız rakı ve şarapların faturalarını meşrubat olarak kestirdiğinizi tespit edemeyeceğimizi mi sandınız? Daha açıklanmayan çok şey var, bunları da önümüzdeki günlerde gelecek olan Sayıştay raporundan sonra açıklayacağız. Ama halkımız şunu bilsin ki biz en kısa sürede bu enkazı kaldıracağız. Memlekete hiçbir çivi çakmadan geçirilen sadece lafla sadece algıyla heba olan 5 yılın hesabını icraatlarımızla soracağız. Verdiğimiz sözleri tutmak için Cide'miz için canla başla çalışıp, ilçemizi hak ettiği ışıltılı günlerine geri getireceğiz. Sizleri halkımızın vicdanına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.