Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
250.000 TL KOBİ Kredisi!
250.000 TL KOBİ Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Mahmut Arslan'dan belediye başkanlarına çağrı: İşçiyle uğraşmayın
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
23 Nisan nedeniyle yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
'Ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldı'
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e: Skandalların asıl sorumlusu
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Yazlığını kiraya verenler dikkat: 600 bin lira ceza
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yerel halk' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yerel halk' açıklaması
3 bakan haricinde hiçbir bakanın yeri garanti değil
3 bakan haricinde hiçbir bakanın yeri garanti değil
Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor: Asgari ücret ve emekli maaşı masada
Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor: Asgari ücret ve emekli maaşı masada
Bakan Özhaseki: Anadolu coğrafyasını talan ettik!
Bakan Özhaseki: Anadolu coğrafyasını talan ettik!
3 kurum toplamda 663 personel almak için ilana çıktı
3 kurum toplamda 663 personel almak için ilana çıktı
Kamuda tasarrufun yol haritası
Kamuda tasarrufun yol haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitti
Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak
Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak
Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
FETÖ'nün orduya sızdırdığı Kurmay Albay'dan bomba itiraflar
FETÖ'nün orduya sızdırdığı Kurmay Albay'dan bomba itiraflar
Fahiş fiyata yaptırım Meclis'e geliyor
Fahiş fiyata yaptırım Meclis'e geliyor
Türkiye'de en çok satan telefonlar belli oldu
Türkiye'de en çok satan telefonlar belli oldu
Elektrik direğine çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
İstiklal Caddesi'nde havai elektrik hattı iptal ediliyor
İstiklal Caddesi'nde havai elektrik hattı iptal ediliyor
Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı
Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü
Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti

Sosyal medya üzerinden küflü çikolataları paylaşan bir tüketiciye verdiği anlamsız cevaplarla gündeme gelen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 15:57, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, ülkenin gündemine oturdu.

Bir vatandaş, Patiswiss adlı markaya ait çikolatanın küflendiğini belirterek görsellerle ispatladı.

Yapılan paylaşımda, "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var." ifadelerine yer verildi.

İşte olayın patlak vermesi tam da bu andan itibaren başladı.

Çikolata markasının CEO'su verdiği cevapla tepki çekti

Bunun üzerine markanın CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'ndan tüketiciye yanıt geldi.

Vatandaşın evindeki nem oranını kontrol etmesi gerektiğini savunan Tunaoğlu, tehdit ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan bayağı bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize bayağı ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya çöp falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vs'den isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

Büyük market zincirleri raflarından indirdi

Yaşananların ardından skandalda adı geçen büyük market zincirlerinden markaya yönelik boykot geldi.

Markalar market raflarından Patiswiss'e ait ürünler kaldırıldı. İnternet mağazalarından da satışları durduruldu.

Bu durum üzerine Tunaoğlu'ndan, şaşkına çeviren bir açıklama daha geldi.

'İmla kurallarıma takıldınız' diyerek tartışmayı başka yöne çekmeye çalıştı

Tunaoğlu, paylaşımında şunları söyledi:

Ah ülkemin güzel insanları... Ah güzel rakiplerim ki bizi rakip görenlere göre bayağı küçüğüz. Neyse. Sadece imla kurallarıma takıldınız. Özür dilerim herkesten imla kurallara uyumun yazılarımda hız kaynaklı eksik kalmış. Sosyal medya uzmanlarıma bırakmayacak kadar tez canlılığımın da etkisi var tabii. Kabul edelim şimdi işi bilene bırakmak lazım. Ben bu kadar önemli değilim ya da güzel dilimizi sosyal medya içinde kullanım notum hiçbir şeye referans değil.

Tıpkı İngilizce yazma ve konuşma arasındaki farklılıklar gibi. Bu arada telefonum İngilizce klavye ve gözlerimde çok ciddi bir kuruluk var, göremiyorum. Size zahmet benim hatalarımı yazım ve imla denetimini yapıp/düzeltir misiniz? Bu cümledeki yanlışları bulacak ve düzeltecek insanlara şimdiden teşekkür ederim.

İstifa ettiğini duyurdu

Kullandığı ifadeler ve verdiği cevaplarla kendisini gülünç duruma düşüren Tunaoğlu'ndan, son olarak bir hamle daha geldi.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, markayı krize sürükleyen gelişmelerin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Tunaoğlu, şu ifadelerle istifasını duyurdu:

"Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber