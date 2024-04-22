Küflü çikolatayla gündeme gelen markanın CEO'su istifa etti

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, ülkenin gündemine oturdu.

Bir vatandaş, Patiswiss adlı markaya ait çikolatanın küflendiğini belirterek görsellerle ispatladı.

Yapılan paylaşımda, "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var." ifadelerine yer verildi.

İşte olayın patlak vermesi tam da bu andan itibaren başladı.

Çikolata markasının CEO'su verdiği cevapla tepki çekti

Bunun üzerine markanın CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'ndan tüketiciye yanıt geldi.

Vatandaşın evindeki nem oranını kontrol etmesi gerektiğini savunan Tunaoğlu, tehdit ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan bayağı bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize bayağı ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya çöp falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vs'den isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

Yaşananların ardından skandalda adı geçen büyük market zincirlerinden markaya yönelik boykot geldi.

Markalar market raflarından Patiswiss'e ait ürünler kaldırıldı. İnternet mağazalarından da satışları durduruldu.

Bu durum üzerine Tunaoğlu'ndan, şaşkına çeviren bir açıklama daha geldi.

'İmla kurallarıma takıldınız' diyerek tartışmayı başka yöne çekmeye çalıştı

Tunaoğlu, paylaşımında şunları söyledi:

Ah ülkemin güzel insanları... Ah güzel rakiplerim ki bizi rakip görenlere göre bayağı küçüğüz. Neyse. Sadece imla kurallarıma takıldınız. Özür dilerim herkesten imla kurallara uyumun yazılarımda hız kaynaklı eksik kalmış. Sosyal medya uzmanlarıma bırakmayacak kadar tez canlılığımın da etkisi var tabii. Kabul edelim şimdi işi bilene bırakmak lazım. Ben bu kadar önemli değilim ya da güzel dilimizi sosyal medya içinde kullanım notum hiçbir şeye referans değil.

Tıpkı İngilizce yazma ve konuşma arasındaki farklılıklar gibi. Bu arada telefonum İngilizce klavye ve gözlerimde çok ciddi bir kuruluk var, göremiyorum. Size zahmet benim hatalarımı yazım ve imla denetimini yapıp/düzeltir misiniz? Bu cümledeki yanlışları bulacak ve düzeltecek insanlara şimdiden teşekkür ederim.

İstifa ettiğini duyurdu

Kullandığı ifadeler ve verdiği cevaplarla kendisini gülünç duruma düşüren Tunaoğlu'ndan, son olarak bir hamle daha geldi.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, markayı krize sürükleyen gelişmelerin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Tunaoğlu, şu ifadelerle istifasını duyurdu:

"Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."