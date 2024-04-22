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Polise tabanca çekip, tehdit eden belediye müdürü tutuklandı

ADANA'da uygulamadan kaçtıktan sonra yakalanınca ekiplere direnip görevli polislere belindeki tabancayı çıkararak, "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diye tehdit edip, tutuklanan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş'ın (45), ifadesinde, "Ben koltukta uyuyordum. Biber gazını yiyince uyandım. Polise karşı herhangi bir mukavemetim olmadı. Ben bir şey yapmadım" diyerek kendini savunduğu ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 17:04, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:18
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Polise tabanca çekip, tehdit eden belediye müdürü tutuklandı

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 20 Nisan saat 01.30 sıralarında trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 06 DDF 448 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Sürücü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Kamyonet yaklaşık 1 kilometrelik takip sonucu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Seyhan Belediyesi tarafından kiralık olarak kullanıldığı belirlenen kamyonetteki 3 şüpheliye, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmak istendi. Polise direnip, hakaret eden şüpheliler biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Ekiplerin yaptığı GBT sorgusunda sürücünün cezaevi infaz koruma memuru Mehmet Ali Ş., yanındakilerin 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydı bulunan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet B. olduğu tespit edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Şaş, polise tokat atmak isteyip, belindeki taşıma ruhsatlı tabancayı çıkararak, "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diyerek tehdit etti. Şüpheliye müdahale edilerek elindeki tabanca alındı. Bu sırada koşarak kaçmaya çalışan Ahmet B. ise bölgeye takviye olarak çağrılan ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, aracın arka koltuğunda ise 28 gram bonzai ele geçirildi. Sürücü Mehmet Ali Ş.'ye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulanırken, kamyonet de otoparka çekildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Şaş tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİSE DİRENMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Tutuklanan Şaş'ın, ifadesinde, "Ben koltukta uyuyordum. Biber gazını yiyince uyandım. Polise karşı herhangi bir mukavemetim olmadı. Ben bir şey yapmadım" dediği ortaya çıktı.

Öte yandan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise yaptığı yazılı açıklamayla olayları büyük bir üzüntüyle karşıladığını, gerekli adımların titizlikle atılacağını belirtti.

Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!

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