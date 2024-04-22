İzmir'deki esrarengiz patlama seslerine Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında farklı ilçelerden patlama seslerinin duyulduğuna dair bilgilerin paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Urla ilçemiz sınırları içerisindeki askeri alanda gerekli tedbirler alınarak, miadı dolmuş mühimmatlar rutin olarak ve kontrollü şekilde imha edilmektedir. Söz konusu patlama sesleri, imha çalışmasından kaynaklanmakta olup imha süreci 10 gün kadar devam edecektir."