İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 18:16, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 21:12
Mahmud Efendi'nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhü) Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.